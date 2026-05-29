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Bahnschranke stoppt Feuerwehr
Video zeigt das brennende Auto

Ein Leservideo aus Winterthur zeigt, wie ein Auto brennt. Ausserdem ist zu sehen, dass die Feuerwehr von einer Bahnschranke blockiert wird.
Publiziert: 11:39 Uhr
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