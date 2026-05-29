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Winterthur: Auto brennt – Bahnschranke stoppt Feuerwehr
Bahnschranke stoppt Feuerwehr
Video zeigt das brennende Auto
Ein Leservideo aus Winterthur zeigt, wie ein Auto brennt. Ausserdem ist zu sehen, dass die Feuerwehr von einer Bahnschranke blockiert wird.
Publiziert: 11:39 Uhr
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