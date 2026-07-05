Am Sonntagmorgen kam es im Kreis 4 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mindestens zwei Männer wurden dabei verletzt, einer davon schwer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auseinandersetzung in Zürich Langstrasse: Zwei Männer verletzt, Iraner und Afghane

31-jähriger Afghane schwer, 40-jähriger Iraner mittelschwer verletzt ins Spital gebracht

Polizei sucht Zeugen: Hinweise an Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz vor 2.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung über eine Auseinandersetzung in der östlichen Fussgängerunterführung der Langstrasse, nahe dem Ausgang zum 25 Hours Hotel, ein. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es aus noch unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen einer Gruppe Afghanen und einem 40-jährigen Mann iranischer Herkunft.

Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurden der Iraner mittelschwer und ein 31-jähriger Afghane schwer verletzt. Beide Verletzten mussten mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden. Im Zusammenhang mit dem Ereignis sind mehrere Personen festgenommen worden.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts wurden aufgenommen. Eine umfassende Spurensicherung am Tatort und an den involvierten Personen wurde durchgeführt.

Die Hintergründe und der Tathergang sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich sowie der zuständigen Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität.Personen, die am Sonntag, 5. Juli 2026, um etwa 2.30 Uhr, in der östlichen Fussgängerunterführung der Langstrasse zwischen Kreis 4 und 5, beim Ausgang zum 25 Hours Hotel, 8004 Zürich, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 zu melden.