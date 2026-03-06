DE
FR
Abonnieren
Leservideo zeigt das seltsame Phänomen
0:17
Schlammquellen im Zürichsee:Leservideo zeigt das seltsame Phänomen

Am Ufer des Zürichsees
Behörden untersuchen «seltsame Schlammquellen»

Seit Donnerstag sprudelt es am Zürichsee-Ufer zwischen Au und Horgen. Mehrere Behörden befassen sich jetzt mit dem merkwürdigen Vorfall.
Publiziert: 20:17 Uhr
|
Aktualisiert: 20:24 Uhr
Kommentieren
1/7
Es brodelt im Zürichsee.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Seltsame Schlammquellen im Zürichsee sorgen am Freitag für Aufsehen
  • Ursache vermutlich Erdsondenbohrung, keine Gefahr für die Bevölkerung
  • Einsatz um 14.30 Uhr: Wasserproben entnommen, Taucher untersucht die Stelle
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Es brodelt im Zürichsee: Katrin Nesemann (53) traute am Freitag ihren Augen nicht. Sie machte am frühen Nachmittag gerade einen Spaziergang am Zürichsee zwischen Au ZH und Horgen ZH, als ihr etwas Ungewöhnliches auffiel. «Entlang des Ufers tauchten im Wasser seltsame, sprudelnde Schlammquellen auf», sagt sie zu Blick. Ihr erster Gedanke: «Das ist aber komisch.» Es habe sie an heisse Quellen in anderen Ländern erinnert. 

Auch anderen Spaziergängern fielen die grossen Schlammansammlungen unter Wasser auf. Sie informierten die Wasserwacht.

«Keine Gefahr für die Bevölkerung»

Nesemann beobachtete gegen 14.30 Uhr einen Einsatz in der Nähe der «Quellen». «Es wurden Wasserproben genommen, auch ein Taucher wurde heruntergeschickt», berichtet die Kommunikationsberaterin.

Mehr zum Zürichsee
Wurststände am Zürichsee dürfen vorerst bleiben
«Erleichtert und enttäuscht»
Wurststände am Zürichsee dürfen vorerst bleiben
Rentner sollen über der Kläranlage wohnen – für 1400 Franken
Schräge Idee am Zürichsee
Rentner sollen über der Kläranlage wohnen

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei Zürich den Vorfall. «Die Abklärungen sind noch nicht abgeschlossen. Der Vorfall steht jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit einer Erdsondenbohrung in der Nähe», teilt Mediensprecher Roger Bonetti mit. Er betont: «Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.»

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), das Wasserforschungsinstitut der ETH (Eavag) und die Kantonspolizei gehen der Sache weiter auf den Grund. Nesemann findet es schade, dass es wohl keine heissen Quellen sind, ist aber gleichzeitig auch froh, dass wohl nichts Gefährliches dahintersteckt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen