In Bassersdorf ist ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet weiträumig zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Janine Enderli Redaktorin News

In Bassersdorf ZH – im Quartier Steinlig – ist am Donnerstag ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Das Feuer verursachte zunächst eine starke Rauchentwicklung sowie einen intensiven, unangenehmen Brandgeruch, wie der Kanton Zürich via Alertswiss warnte.

Rund um die Einsatzstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Behörden baten die Bevölkerung, das betroffene Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Um kurz nach 14 Uhr gibt die Polizei via Alertswiss bereits wieder Entwarnung.