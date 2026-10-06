Was ist mit Damir Kocan aus Zürich passiert? Der mysteriöse Vermisstenfall beschäftigt die Zürcher Ermittlungsbehörden seit über drei Jahren. Mit einem Beitrag in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY» hoffen sie ab Mittwoch auf neue Hinweise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Damir Kocan aus Zürich verschwand am 27. Juli 2023 spurlos

Der Vermisstenfall ist bis heute ungeklärt. Es wird ein Tötungsdelikt vermutet

Durch die Ausstrahlung des Falls in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY» hofft man auf neue Hinweise

Karin Frautschi Reporterin Blick

Bringt der Mittwochabend des 7. Oktobers endlich den Durchbruch? Seit drei Jahren tappen die Zürcher Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft im Dunkeln. Neue Spuren? Neue Zeugen? Echte Verdächtige? Fehlanzeige!

Jetzt soll das deutsche TV-Format «Aktenzeichen XY» bei der Aufklärung eines mysteriösen Kriminalfalls helfen. Mit rund 38 Prozent hat die beliebte Sendung eine Spitzen-Aufklärungsquote. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 1967 wurden in der ZDF-Sendung über 5000 Kriminalfälle behandelt. Darunter fast 1700 Tötungsdelikte, von denen mithilfe der TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer 686 Fälle aufgeklärt werden konnten. Auch Personenfahndungen waren erfolgreich. In rund 2200 Fällen konnten fast 1400 Täter festgenommen werden.

Nun hoffen auch die Zürcher Ermittler auf neue Hinweise dank der Mithilfe der Bevölkerung. «Da die bisherigen Ermittlungen keine zielführenden Erkenntnisse über den Verbleib von Damir Kocan ergeben haben, haben wir uns für den Weg über die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... International» entschieden», sagt ein Polizeisprecher zu Blick.

Der Fall Damir Kocan

Konkret geht es um den Fall von Damir Kocan aus Zürich. Der damals 46-Jährige verschwand am 27. Juli 2023 spurlos und gilt seither als vermisst. Zuletzt wurde der Montenegriner im Zürcher Langstrassenquartier gesehen. Blick berichtete bereits mehrfach über den Fall.

Kocan war eine bekannte Figur in der Zürcher Rotlicht-Szene und einer der engsten Vertrauten von Roland Gisler (62), dem berühmt-berüchtigten Beizer des Lokals Neugasshof im Zürcher Kreis 5. Die beiden lernten sich im Gefängnis kennen und waren seither eng befreundet. Kocan arbeitete in Gislers Lokal, das früher ein Treffpunkt der Hells Angels und anderer Motorradgangs aus ganz Europa war.

Und genau dort wurde der Vermisste im Juli 2023 zum letzten Mal gesehen. Mittels Aufzeichnungen der Überwachungsanlage konnte Wirt Roland Gisler auf die Minute genau nachvollziehen, wie die letzten Stunden vor dem Verschwinden seines Freundes ausgesehen haben. Diese Geschehnisse schilderte Gisler damals detailliert gegenüber Blick.

Doch was ist danach mit dem Montenegriner geschehen?

Spuren ins Milieu

Rund drei Wochen nach Kocans mysteriösem Verschwinden stand der Verdacht im Raum, dass er einem Mord im Milieu zum Opfer gefallen sein könnte. Konkret soll er von einem Rocker entführt und ermordet worden sein, berichtete der SonntagsBlick. Der damals vermutete Täter stammt aus der Türkei und hatte seinen Wohnsitz im Kanton Zürich.

Zu möglichen Motiven kursierten verschiedene Versionen. Darunter: Abrechnung, Racheakt oder die Beseitigung eines lästigen Gegners.

Mitte August 2023 folgte in diesem Zusammenhang eine Mega-Razzia in Olten SO. Um 4 Uhr morgens stürmten Polizisten der Kantonspolizeien Zürich und Solothurn ein Gebäude im Industriegebiet und beschlagnahmten Computer und Hanfpflanzen. Doch nach wie vor fehlte von Damir Kocan jede Spur. Bis heute.

Vermisster verpasste Gerichtstermine

Zwei Monate nach seinem Verschwinden hätte Kocan gleich zweimal als Angeklagter vor Gericht erscheinen müssen – was nicht passierte. Sein Strafverteidiger sagte damals vor Gericht: «Ihre Erwägungen, dass er noch am Leben sein könnte, halte ich für völlig absurd.» Auch der Verteidiger glaubte an eine «Auseinandersetzung im Milieu». Sein Klient sei «wahrscheinlich irgendwo verscharrt».

Ähnlich sieht es der Milieu-Anwalt Valentin Landmann (76), der mit dem Vermissten Damir Kocan befreundet war. Bereits kurz nach der Polizei-Razzia in Olten sagte Landmann zu Blick: «Ich befürchte, dass er mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr lebt.»

Fall bei Aktenzeichen XY

Unterdessen wurde es ruhig um den Fall – der Durchbruch blieb aus. Jetzt, drei Jahre später, hofft die Kapo Zürich auf neue Hinweise und rollt den Fall in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY... International» noch einmal auf.

Ein Ermittler der Kantonspolizei Zürich werde in der Live-Sendung weitere Informationen zum aktuellen Stand des Falls bekannt geben, teilte die Zürcher Kantonspolizei am Dienstag mit. Vielleicht bringt dies ja die Wende im Fall Damir Kocan.

Hinweis: Die Sendung «Aktenzeichen XY... International» läuft am Mittwochabend, 7. Oktober 2026, um 20.15 Uhr auch auf SRF 1.