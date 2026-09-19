Am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann in der Zürcher Bäckeranlage mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 32-jähriger Somalier wurde in Zürich mit Stichwaffe verletzt

24-jähriger Afghane nahe Tatort festgenommen

Sanität brachte Verletzten ins Spital, Spezialisten sichern Spuren

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 04.20 Uhr erhielt die Stadtpolizei Zürich am Samstagmorgen die Meldung, dass in der Bäckeranlage eine Person mit einer Stichwaffe verletzt worden sei. Die Einsatzkräfte trafen dort auf einen 32-jährigen Somalier, der am Oberkörper verletzt war. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht, wo er notoperiert werden musste.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen wurde der 32-Jährige während eines Streits mit einer Stichwaffe verletzt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte kurze Zeit später eine tatverdächtige Person, ein 24-jähriger Afghane, in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.