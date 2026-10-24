Mit über 200 km/h flüchtete in der Nacht auf Samstag ein Autofahrer vor Kontrollpatrouillen der Kapos Zürich und Zug – und das mit einem gestohlenen Kontrollschild.

Deutscher (33) flüchtet mit über 200 km/h auf der A4 von der Polizei

Deutscher (33) flüchtet mit über 200 km/h auf der A4 von der Polizei

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Kantonspolizeien Zug und Zürich gemeinsam Verkehrskontrollen im Grenzgebiet der beiden Kantone durchgeführt. Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten verschiedene Verstösse fest – ein Fahrzeuglenker floh gar von der Patrouille.

Bei der Kontrollstelle auf der A4 Richtung Luzern hielt ein Fahrzeuglenker nicht an und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht fuhr er auf der Autobahn mit Geschwindigkeiten von teilweise über 200 km/h. In Cham ZG gelang es mehreren Patrouillen der Kantonspolizeien Zug und Zürich gemeinsam, das Fahrzeug anzuhalten.

Bei der anschliessenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kontrollschilder als gestohlen gemeldet waren. Ausserdem besteht der Verdacht, dass der Lenker in nicht fahrfähigem Zustand unterwegs war. Der 33-jährige Deutsche wurde verhaftet.