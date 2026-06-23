Der Stadtpolizei Zürich ging am Donnerstag ein dreister Drogendealer ins Netz. Knapp 2 Kilogramm MDMA, über 9 Kilogramm Marihuana sowie Kokain, Ketamin und Haschisch stellten sie in der Wohnung des Deutschen sicher. Zudem wurden zwei Schweizer festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stadtpolizei Zürich findet gesuchtes Auto und nimmt drei Personen fest

Bei Hausdurchsuchungen über 25 kg Drogen und 15 kg Silber entdeckt

38-jähriger Deutscher und zwei Schweizer in Untersuchungshaft

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Megafund der Stadtpolizei Zürich: Nachdem das Zollamt Schaffhausen nach einem Fahrzeug mit Zürcher Lenker gefahndet hatte, gelang es der Stapo Zürich am Donnerstagnachmittag, das gesuchte Fahrzeug zu finden. Gegen 15.45 Uhr stiessen sie im Kreis 9 auf das gesuchte Fahrzeug. Der Lenker hatte sich zuvor im süddeutschen Raum einer Polizeikontrolle entzogen und war in riskanter Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet, weshalb eine Fahndung eingeleitet worden war.

Die Polizisten fanden bei der Kontrolle des Fahrzeuges am Fundort Hinweise auf Betäubungsmittel. Ein 38-jähriger Deutscher, der mutmassliche Lenker, konnte in unmittelbarer Fahrzeugnähe festgenommen werden. Anschliessend durchsuchten die Polizisten auch die Wohnung des Deutschen.

Über 9 Kilo Marihuana und 2 Kilo MDMA gefunden

Dort stellten sie knapp 2 Kilogramm MDMA, über 9 Kilogramm Marihuana sowie Kokain, Ketamin und Haschisch sicher und trafen zudem auf eine dort ebenfalls wohnhafte 28-jährige Schweizerin. Auch sie wurde festgenommen. Noch während der Hausdurchsuchung kam ein unbekannter Mann zur Wohnung. Er wurde durch die Polizei in Empfang genommen und kontrolliert. Der 33-jährige Schweizer führte rund 1 Kilogramm Amphetamin mit sich. Auch er wurde festgenommen und in eine Polizeiwache gebracht.

Bei einer weiteren Hausdurchsuchung auf dem Kantonsgebiet, in Zusammenarbeit mit dem Fahndungsdienst der Kantonspolizei Zürich, stellte die Stadtpolizei weitere rund 13,5 Kilogramm Marihuana, 2,5 Kilogramm Haschisch sowie 15 Kilogramm Silber sicher.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Zürich zusammen mit der Stadtpolizei Zürich geführt. Die drei Personen befinden sich in Untersuchungshaft.







