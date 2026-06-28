Am Samstagabend hat ein Neulenker in Weiningen die Kontrolle über sein leistungsstarkes Auto verloren und verunfallte damit. Einer seiner Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Gegen 19 Uhr fuhr ein 18-jähriger Schweizer am Samstag mit seinem 400 PS starken Boliden von Regensdorf über den «Winiger» in Weiningen ZH. In einer Haarnadelkurve hinunter in den Ort verlor der Inhaber eines Führerausweises auf Probe die Kontrolle über sein angemietetes Fahrzeug, geriet zuerst auf die Gegenfahrbahn und anschliessend rechtsseitig über den Fahrbahnrand hinaus, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich.

Im steilen Wiesengelände überschlug sich das Auto einmal und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrer und sein 19-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Sein 16-jähriger Beifahrer musste mit Verdacht auf unbestimmte Verletzungen in Spitalpflege gebracht werden.

Polizei ermittelt

Die Kantonspolizei Zürich sicherte vor Ort Spuren und führte Befragungen durch. Die weiteren Ermittlungen sollen unter anderem klären, mit welcher Geschwindigkeit der Fahrzeuglenker unterwegs war und ob er die Assistenzsysteme ausgeschaltet hatte. Der Mann steht unter Verdacht ein Raserdelikt begangen zu haben.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Weiningen sowie der Rettungsdienst Spital Limmattal im Einsatz.