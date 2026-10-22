Im Raum Zürich kommt es am Donnerstag zu Problemen im Bahnverkehr. Es ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Janine Enderli Redaktorin News

Plötzlich geht nichts mehr: Am Donnerstagmorgen müssen sich Pendler in der Region Zürich gedulden. Der Bahnverkehr zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen war vorübergehend eingeschränkt. Der Grund dafür war eine technische Störung an der Bahnanlage.

Die Einschränkung ist mittlerweile behoben, heisst es auf der Störungswebseite der SBB. Es ist dennoch mit Verspätungen zu rechnen.

Gleichzeitig blockiert ein Zug die Strecke zwischen Zürich HB und Zürich Stadelhofen. Auch hier ist bis 8 Uhr mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.

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