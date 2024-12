Sie haben sich Schnee gewünscht und bekommen – ordentlich. Auf der Axalp in Bern hat es so heftig geschneit, dass das Ehepaar Lütscher aus Elgg ZH eingeschneit aufs Pistenfahrzeug wartet. Wenigstens sind sie gut vorbereitet.

1/10 Auf der Axalp in Bern hats ordentlich geschneit. Foto: Leserreporter

Auf einen Blick Ehepaar verbringt Weihnachtsferien in eingeschneiter Berghütte

Sessellift steht still, Schnee bis zur Hüfte

Verpflegung für eine Woche vorgeplant

Angela Rosser Journalistin News

Eine Woche Weihnachtsferien im Winterparadies haben sich Michael (52) und Gabriela (55) Lütscher gewünscht – und offensichtlich bekommen. «Wir warten auf das Pistenfahrzeug, dass wir mal mit dem Hund richtig rausgehen können», schreiben sie der Redaktion am Montagvormittag.

Rausgehen liegt im Moment nämlich aufgrund der enormen Schneemengen nicht wirklich drin. «Man versinkt bis zur Hüfte», erzählt Michael Lütscher (52) am Telefon. Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar hier oben Ferien macht. Das erste Mal aber in dieser Hütte auf 1700 Metern, die nur mit dem Sessellift zu erreichen ist.

Ab Dienstag Besserung in Sicht

«Der Sessellift ist recht windanfällig und steht im Moment still», so der 52-Jährige. Sie hätten aber mit ordentlich Schnee gerechnet, darum sei das jetzt halb so wild.

Hund Fluri mache es sich derzeit in seinem Chörbli vor dem Cheminée bequem, sagt Lütscher. «Wegen des vielen Schnees können wir nicht richtig raus mit ihm.» Ein kurzer Abstecher vor die Haustüre muss fürs Geschäft reichen.

Bereits am Dienstag sollte es wettertechnisch wieder aufwärtsgehen, meint der Wintersportler. «Dann wirds wieder schön und wir können auf die Piste.» Auch was die Verpflegung angeht, seien sie bestens ausgerüstet, meint er.

Weihnachtsmenü und Zeitvertreib organisiert

«Hier gibt es keinen Laden oder so, daher mussten wir für die Woche alles planen und vorab einkaufen.» Ihr Gepäck und der Proviant wurden per Pistenfahrzeug hochgebracht.

An Heiligabend gibt es ein Schweinsfilet Royal, und am 25. Dezember kommen dann auch die Töchter mit ihren Familien zum Feiern rauf. «Meine Frau hat dann am 27. Dezember noch Geburtstag», so Lütscher.

Und was macht man, bis das Wetter bessert und man wieder raus kann? «Auf dem Handy den Blick lesen zum Beispiel», sagt Lütscher und lacht.