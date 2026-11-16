Zollmitarbeitende haben im Paketzentrum Frauenfeld TG täuschend echte Banknoten-Reproduktionen sichergestellt. Die Sendung aus Deutschland war als Spielgeld deklariert – doch die Noten sahen echten Euro- und Dollar-Scheinen zum Verwechseln ähnlich.

Darum gehts Der Zoll stellte im Paketzentrum Frauenfeld täuschend echte Euro- und Dollar-Reproduktionen sicher

Die Sendung aus Deutschland war als Spielgeld deklariert und nach Basel-Landschaft adressiert

Das BAZG warnt vor Käufen, da solche Banknotenabbildungen in der Schweiz Falschgeld gelten

Daniel Macher Redaktor News

Ein Paket mit einem vermeintlichen Vermögen im Wert von über 70'000 Franken ist dem Schweizer Zoll ins Netz gegangen. Mitte Oktober kontrollierten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) im Paketzentrum Frauenfeld TG eine Sendung aus Deutschland. Adressiert war sie an eine Person im Kanton Basel-Landschaft.

Der Inhalt hatte es in sich: Die Zollmitarbeitenden fanden Banknoten-Reproduktionen im vermeintlichen Wert von 53'485 Euro und 14'894 US-Dollar. Obwohl die Ware als «Spielgeld» angeschrieben war, waren die Scheine in Grösse und Aussehen kaum von echtem Geld zu unterscheiden.

Auch Spielgeld kann als Falschgeld gelten

In der Schweiz gelten solche Banknotenabbildungen als Falschgeld, sobald sie mit echten Banknoten verwechselt werden können. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie als Requisite, Spielgeld oder zu einem anderen Zweck hergestellt wurden.

Das BAZG stellte die Reproduktionen deshalb sicher und übergab sie der Polizei Basel-Landschaft.

Vorsicht bei Spielgeld aus dem Internet

Der Fund ist kein Einzelfall. Laut BAZG ziehen Mitarbeitende regelmässig solche Banknoten-Reproduktionen aus dem Verkehr. Im Internet werden sie häufig unter Namen wie «Movie Money», «Prop Copy», «Specimen» oder «Spielbanknoten» angeboten.

Das BAZG warnt deshalb vor unüberlegten Käufen im Internet. Wer Spielgeld bestellen möchte, sollte sich vorgängig über die geltenden Vorschriften informieren. Das Bundesamt für Polizei (fedpol) stellt dazu entsprechende Informationen bereit.