Die Glaubensgemeinschaft ist derzeit auffällig aktiv: Mit Ständen in Städten und persönlich adressierter Werbung. Ihre umstrittene Lehre sorgt bei vielen für Unmut.

Darum gehts Jehovas Zeugen missionieren in der Schweiz mit Briefen, Hausbesuchen und Informationsständen

Die Gemeinschaft zählt rund 20'000 Mitglieder in der Schweiz

Laut der Fachstelle Infosekta leiden Aussteigende unter starken Selbstzweifeln und der Trennung von ihren Familien

Andreas Schmid Inlandredaktor

Der Brief ist in Handschrift adressiert und kommt als B-Post ins Haus. Die wohl zufällig ausgewählten Empfänger erhalten darin Hinweise auf die Botschaft der Bibel – als Trost für Enttäuschungen durch Politik, Medien, Wissenschaft und Geistliche, die sie «im Stich lassen», wie es wörtlich heisst.

Die Absenderin bietet zudem ein persönliches Gespräch an und verweist auf die Website von Jehovas Zeugen. Zentrale Botschaft der Glaubensgemeinschaft: Das Ende der Welt ist nahe, nur ihre Mitglieder werden es überleben. Es gehe deshalb darum, möglichst viele Mitmenschen zu bekehren, um sie zu retten.

Hinweise auf das Ende der Welt

Die Zeugen Jehovas haben in der Schweiz rund 20'000 Mitglieder. Wegen der heidnischen Herkunft der Bräuche feiern sie christliche Feste wie Weihnachten und Ostern nicht, Bluttransfusionen lehnen sie grundsätzlich ab.

In vielen Städten sind Jehovas Zeugen, wie sie sich selbst nennen, mit fahrenden Informationsständen auffällig präsent. Zudem missionieren sie traditionell mit Hausbesuchen. Die Missionierung per Brief entdeckten sie während der Corona-Pandemie, als direkte Kontakte nicht mehr möglich waren.

Susanne Schaaf von Infosekta, der Fachstelle für Sektenfragen, sieht als Motivation für diese Schreiben die Absicht, Menschen zu bekehren, die keine Kenntnis von der Botschaft der Bibel hätten. Mitglieder der Gruppierung würden systematisch für dieses Ziel geschult. Schaaf berichtet, dass Infosekta mehr Meldungen über Aktivitäten der Zeugen Jehovas erhalte als zu allen anderen religiösen Gemeinschaften. Einer der Gründe dafür sei, dass Aussteigerinnen und Aussteiger unter starken Selbstzweifeln litten, nicht zuletzt unter der mit diesem Schritt verbundenen Trennung von ihren Familien.

«Eine Form der Glaubensausübung»

Dominic von Niederhäusern, Sprecher von Jehovas Zeugen der Schweiz, erklärt die Aktivitäten seiner Gemeinschaft so: Seit mehr als 100 Jahren unterhielten sich Jehovas Zeugen mit Mitmenschen über die Botschaft der Bibel, weil sie ihre guten Erfahrungen damit teilen möchten. Man nutze dazu verschiedene Möglichkeiten. «Für uns ist das eine persönliche Form der Glaubensausübung.» Die Reaktionen darauf seien «natürlich unterschiedlich».