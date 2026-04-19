Schwer verletzter Mann (37) in Neftenbach ZH gefunden

Ein 37-jähriger Mann wurde am Freitag schwer verletzt auf der Umfahrungsstrasse in Neftenbach gefunden. Die Polizei ermittelt, die Hintergründe sind unklar. Zeugen werden dringend gesucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Neftenbach wurde ein verletzter Mann auf der Strasse gefunden

Der 37-Jährige hatte Knochenbrüche, Schnittwunden und fehlte ein Schuh

Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen unter 058 648 48 48 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bei der Auflösung dieses Falles ist die Kantonspolizei Zürich auf Aussenstehende angewiesen. Am Freitagabend ist in Neftenbach ein verletzter Mann auf der Umfahrungsstrasse, auf Höhe Zürcherstrasse, aufgefunden worden. Die Umstände sind unklar, heisst es in einer Mitteilung der Kapo.

Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann mehrere Schürf- und Schnittverletzungen aufwies. Zudem war seine Hose mehrfach zerrissen, und ein Schuh fehlte. Er wurde durch den Rettungsdienst Winterthur ins Spital gebracht, wo mehrere Knochenbrüche festgestellt wurden.

Keine Erkenntnisse

Der 37-jährige Schweizer konnte keine Angaben zum Geschehen machen. Die bisherigen Ermittlungen führten zu keinen Erkenntnissen.

Zum Zeitpunkt des Auffindens trug der Mann eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt sowie einen Rucksack mit der Aufschrift «Wilson». Er ist etwa 180 cm gross, von normaler Statur und hat braune Haare.

Zeugen gesucht

Es kann laut der Kapo nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann an einem Unfall beteiligt war. Die Hintergründe werden derzeit abgeklärt. Personen, die Angaben zu den Umständen machen können, die zu den Verletzungen geführt haben, oder denen der Mann zuvor aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich per Telefon unter 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.