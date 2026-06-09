In der Nacht auf Dienstag hat sich ein Autofahrer einer Kontrolle entzogen und ist mit hoher Geschwindigkeit durch die Kontrollstelle gefahren. Dabei hat er eine Polizistin gefährdet, die sich gerade noch in Sicherheit bringen konnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrer missachtete Polizeikontrolle in Cham ZG und flüchtete zweimal

Fahrzeug: Dunkler BMW X5 mit Zürcher Kontrollschildern, mindestens zwei Personen

Zuger Polizei sucht Zeugen

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 00.45 Uhr führten Einsatzkräfte der Zuger Polizei am Dienstag auf der Autostrasse G in Cham ZG eine Verkehrskontrolle durch. Als sich ein Fahrzeug der Kontrollstelle näherte, missachtete dessen Lenker die deutlich erkennbaren Anhaltezeichen der Einsatzkräfte.

Statt anzuhalten, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Um die drohende Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste sich eine Polizistin in Sicherheit bringen.

In der Folge nahm eine Polizeipatrouille umgehend die Nachfahrt auf, konnte jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht zum Fahrzeug aufschliessen.

Zwei Mal vor Polizei geflüchtet

Gegen 01.15 Uhr wurde das gesuchte Fahrzeug im Bereich der Hinterbergstrasse in Steinhausen ZG erneut von einer Polizeipatrouille festgestellt. Als der Lenker die Einsatzkräfte bemerkte, beschleunigte er wiederum stark und entzog sich ein zweites Mal einer Kontrolle.

Die Zuger Polizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen BMW X5 mit Zürcher Kontrollschildern.

Im Fahrzeug befanden sich mindestens zwei Personen.

Zeugenaufruf

Die Fahrzeuginsassen werden aufgefordert, sich selbständig bei der Zuger Polizei zu melden.

Weiter werden Personen, die Angaben zum gesuchten Auto oder dessen Insassen machen

können oder denen der BMW X5 aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist, gebeten, sich bei

der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei (T 041 595 41 41) zu melden.