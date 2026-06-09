Darum gehts
- Autofahrer missachtete Polizeikontrolle in Cham ZG und flüchtete zweimal
- Fahrzeug: Dunkler BMW X5 mit Zürcher Kontrollschildern, mindestens zwei Personen
- Zuger Polizei sucht Zeugen
Kurz vor 00.45 Uhr führten Einsatzkräfte der Zuger Polizei am Dienstag auf der Autostrasse G in Cham ZG eine Verkehrskontrolle durch. Als sich ein Fahrzeug der Kontrollstelle näherte, missachtete dessen Lenker die deutlich erkennbaren Anhaltezeichen der Einsatzkräfte.
Statt anzuhalten, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Um die drohende Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste sich eine Polizistin in Sicherheit bringen.
In der Folge nahm eine Polizeipatrouille umgehend die Nachfahrt auf, konnte jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht zum Fahrzeug aufschliessen.
Zwei Mal vor Polizei geflüchtet
Gegen 01.15 Uhr wurde das gesuchte Fahrzeug im Bereich der Hinterbergstrasse in Steinhausen ZG erneut von einer Polizeipatrouille festgestellt. Als der Lenker die Einsatzkräfte bemerkte, beschleunigte er wiederum stark und entzog sich ein zweites Mal einer Kontrolle.
Die Zuger Polizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen BMW X5 mit Zürcher Kontrollschildern.
Im Fahrzeug befanden sich mindestens zwei Personen.
Zeugenaufruf
Die Fahrzeuginsassen werden aufgefordert, sich selbständig bei der Zuger Polizei zu melden.
Weiter werden Personen, die Angaben zum gesuchten Auto oder dessen Insassen machen
können oder denen der BMW X5 aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist, gebeten, sich bei
der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei (T 041 595 41 41) zu melden.