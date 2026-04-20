Darum gehts
- Alkoholisiert krachte ein Autofahrer (51) am Samstagabend in Edlibach ZG in ein Geländer
- Atemalkoholwert von 1.01 mg/l, kein gültiger Führerausweis festgestellt
- Totalschaden am Auto, Unfallfahrer ins Spital gebracht
Es passierte am Samstagabend, kurz nach 21:45 Uhr, auf der
Hauptstrasse in Edlibach in Fahrtrichtung Menzingen ZG. Ein Autofahrer (51) kam mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab. Anschliessend touchierte er vier Steine auf einem Grünstreifen, bevor er mit der rechten Fahrzeugfront mit einem Geländer kollidierte. Anschliessend kam das Auto mehrere Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.
Der Lenker zog sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen zu, wie die Zuger Polizei mitteilt. Er wurde durch den Rettungsdienst Zug ins Spital gebracht.
Auto nach Unfall total beschädigt
Die beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1.01 mg/l (2,02 Promille). Ausserdem stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle fest, dass der Unfallfahrer
keinen gültigen Führerausweis besitzt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zur Anzeige gebracht.
Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Fahrbahn wurde anschliessend durch den Strassenunterhaltsdienst gereinigt.