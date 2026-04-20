Ein Autofahrer krachte unter Alkoholeinfluss in Menzingen ZG in ein Geländer. Der Mann wurde erheblich verletzt. Auch sein Auto nahm ordentlich Schaden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alkoholisiert krachte ein Autofahrer (51) am Samstagabend in Edlibach ZG in ein Geländer

Atemalkoholwert von 1.01 mg/l, kein gültiger Führerausweis festgestellt

Totalschaden am Auto, Unfallfahrer ins Spital gebracht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Samstagabend, kurz nach 21:45 Uhr, auf der

Hauptstrasse in Edlibach in Fahrtrichtung Menzingen ZG. Ein Autofahrer (51) kam mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab. Anschliessend touchierte er vier Steine auf einem Grünstreifen, bevor er mit der rechten Fahrzeugfront mit einem Geländer kollidierte. Anschliessend kam das Auto mehrere Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Der Lenker zog sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen zu, wie die Zuger Polizei mitteilt. Er wurde durch den Rettungsdienst Zug ins Spital gebracht.

Auto nach Unfall total beschädigt

Die beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1.01 mg/l (2,02 Promille). Ausserdem stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle fest, dass der Unfallfahrer

keinen gültigen Führerausweis besitzt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zur Anzeige gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Fahrbahn wurde anschliessend durch den Strassenunterhaltsdienst gereinigt.