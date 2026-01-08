Eine Autofahrerin verlor am Donnerstagmittag in Baar ZG die Kontrolle über ihren Aston Martin. Sie prallte in einen Lichtsignalmasten. Der Wagen war nicht mehr fahrbar und wurde abgeschleppt.

Ein teurer Autounfall für eine Autofahrerin (43) in Baar ZG. Kurz nach 11 Uhr verlor die Fahrerin wegen der winterlichen Strassenverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte anschliessend in ein Lichtsignal. Das Auto war nicht mehr fahrbar und musste von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden, schreibt die Kantonspolizei Zug.

Beim zerstörten Auto handelt es sich um einen Aston Martin DBX. Diese Modelle kosten zwischen 120'000 und 300'000 Franken.

Weitere Unfälle wegen Schnee und Eis

Es war nicht der einzige Unfall dieser Art im Kanton. Fast zeitgleich kam in der Stadt Zug ein Autofahrer (32) in einer Kurve ins Rutschen und prallte auf der Gegenfahrbahn in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Wenige Minuten später mussten die Einsatzkräfte zu einem weiteren Verkehrsunfall ausrücken. In Unterägeri ZG ist das Auto eines Lenkers (32) in einer Rechtskurve ins Rutschen geraten, hat die Gegenfahrbahn überquert und ist in die Leiteinrichtung geprallt.

Im Kanton Luzern sorgte der Schnee für einen Polizeieinsatz der anderen Art. Am Mittwoch hatte eine Autofahrerin ihr Fahrzeug vor der Abfahrt nicht vom Schnee befreit und war mit vereisten Scheiben unterwegs. Die Lenkerin durfte ihre Fahrt erst fortsetzen, nachdem das Fahrzeug vollständig vom Schnee befreit und die Scheiben enteist worden waren. Die Frau (28) wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, heisst es in der Mitteilung der Polizei.