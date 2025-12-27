Zwei unbekannte Männer haben am Freitag, eine 48-jährige Frau in Rotkreuz überfallen. Sie wurde leicht verletzt.

Darum gehts Eine Frau wurde am 26. Dezember 2025 in Rotkreuz beraubt

Täter nahmen Smartphone, 100 Franken Bargeld und Ausweiskarten mit

Johannes Hillig Redaktor News

Der Überfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen im Bereich der Sonnenhaldenstrasse in Rotkreuz. Gemäss den Aussagen des Opfers wurde sie von zwei bislang unbekannten Männern von hinten zurückgehalten.

In der Folge entwendeten die Männer das Smartphone der Frau und aus ihrem Portemonnaie Bargeld in der Höhe von 100 Franken sowie mehrere Ausweiskarten. Im Anschluss daran entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Opfer wurde ins Spital gebracht

Nachdem sich die Geschädigte selbständig zu Fuss zum Bahnhof Rotkreuz begab und dort unbeteiligten Personen auffiel, alarmierten diese die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Täterschaft nicht mehr angehalten werden.

Die 48-jährige Frau erlitt beim Vorfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst Zug zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat sowie zur Identität der beiden Männer sind unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug im Gang.