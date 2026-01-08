Mann (†38) tot aus Zugersee geborgen

Darum gehts
- Passant meldete leblose Person im Wasser bei Zuger Casino am 8. Januar
- Polizei identifizierte die Leiche als 38-jährigen Asylbewerber
- Keine Hinweise auf Gewalttat laut bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
Kurz vor 13 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei von einem Passanten die Meldung, dass im Bereich des Casinos in der Stadt Zug eine leblose Person im Wasser treibe.
Die Seepolizei rückte unverzüglich aus und konnte die Leiche bergen. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der leblosen Person um einen 38-jährigen Asylbewerber handelt.
Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug abgeklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Anzeichen für eine Gewalttat vor.