Unbekannte haben am Donnerstag mehrere Kinder in Rotkreuz ZG von einem Auto aus angesprochen. Die Zuger Polizei ermittelt.

Unbekannte sprechen Kinder in Rotkreuz ZG an

In Rotkreuz wurden mehrere Kinder von zwei unbekannten Männern angesprochen. (Archivbild) Foto: Googlestreetview

Eltern sollen Kinder sensibilisieren, ohne ihnen Angst zu machen

Johannes Hillig Redaktor News

«Mein Sohn und seine drei Schulkameraden wurden am Donnerstag in Rotkreuz bei der Bushaltestelle Birkenmatt von zwei Männern angesprochen», meldet sich eine aufgebrachte Mutter bei Blick. Die Männer in dem Auto hätten die Kinder gefragt, «ob sie Süssigkeiten möchten». Die Kinder lehnten ab, und die Unbekannten sollen daraufhin schnell das Weite gesucht haben.

Die Zuger Polizei hat Kenntnis vom Vorfall. «Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst und haben umgehend reagiert. Jedoch konnten wir das signalisierte Fahrzeug nicht mehr antreffen. Diesbezüglich laufen bei uns noch weitere Abklärungen», sagt Frank Kleiner von der Zuger Polizei zu Blick.

«Gut gemeinte Warnungen führen sehr oft zu Missverständnissen»

Wichtig ist laut Kleiner, dass man in solchen Fällen sofort die Polizei ruft. «Nur so ist es für uns möglich, direkt zu reagieren und allenfalls Personen vor Ort zu kontrollieren.» Doch oft werde nicht direkt die Polizei darüber informiert, sondern solche Vorfälle erst über Whatsapp oder Facebook geteilt. Kleiner zu Blick: «Gut gemeinte Warnungen können vereinzelt helfen, führen aber sehr oft zu Missverständnissen und Verunsicherung.»

Weiter sollen die Kinder durch die Eltern ganz allgemein sensibilisiert werden, ohne ihnen Angst zu machen. «Sagt eurem Kind, dass es nicht mit Fremden sprechen oder mitgehen soll.» Die Kinder sollen laut Nein rufen, sobald jemand etwas macht, was nicht in Ordnung ist. «Sie sollen aus der Situation weglaufen – zu einem vertrauenswürdigen Erwachsenen – und um Hilfe bitten.»

Ausserdem sei es wichtig, dass Kinder wissen, dass sie sich nicht durch Süssigkeiten oder Ähnliches anlocken lassen sollen.