Die Zuger Polizei rückte am Donnerstagabend zu einem Grosseinsatz in Unterägeri aus. Anwohner meldeten Knallgeräusche aus einem Haus. Trotz intensiver Suche blieb die Ursache unklar, es gab keine Verletzten oder Waffen.

Rätselhafter Einsatz wegen Knallgeräuschen in Unterägeri ZG

Der Einsatz fand an der Zugerstrasse in der Gemeinde Unterägeri statt. Foto: Google Streetview

Darum gehts Polizeieinsatz in Unterägeri nach Knallgeräuschen, keine Verletzten oder Waffen gefunden

Sondereinheit Luchs durchsuchte systematisch das Gebäude, öffnete verschlossene Zimmer gewaltsam

Zugerstrasse zwischen Schmittli und Unterägeri während des Einsatzes gesperrt

Johannes Hillig Redaktor News

Was war das nur? Kurz vor 18 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei am Donnerstag ein Notruf, dass aus einem Gebäude laute Knallgeräusche hörbar gewesen seien.

Unverzüglich rückten mehrere Polizeipatrouillen zur Liegenschaft an der Zugerstrasse in der Gemeinde Unterägeri aus und sicherten das Gebäude sowie die Umgebung. In der Folge wurden mehrere Personen aus der Liegenschaft ins Freie geleitet. Diese waren allesamt unverletzt und trugen keine Schusswaffen oder gefährliche Gegenstände auf sich. Anschliessend wurde durch die Sondereinheit Luchs der Zuger Polizei das ganze Gebäude systematisch durchsucht.

Keine gefährlichen Gegenstände oder Schusswaffen gefunden

Aufgrund der unklaren Situation und weil zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine Person in einer Notlage befindet, mussten mehrere verschlossene Zimmer gewaltsam geöffnet werden. Darin befanden sich ebenfalls keine verletzten Personen.

Weiter wurden in der Liegenschaft ebenfalls keine gefährlichen Gegenstände oder Schusswaffen gefunden.

Die Ursache der Knallgeräusche bleibt derzeit unbekannt und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Aus Sicherheitsgründen musste die Zugerstrasse zwischen der Verzweigung Schmittli und Unterägeri während des Polizeieinsatzes gesperrt werden.