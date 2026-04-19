Ein Flugschüler verlor am Samstag in Menzingen ZG die Kontrolle über sein Gerät und stürzte vier Meter tief. Schwer verletzt wurde er ins Spital gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flugschüler (22) stürzt in Menzingen ZG aus vier Metern ab

Er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde ins Spital eingeliefert

Unfall ereignete sich am Samstagmittag, Polizei ermittelt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Ein Flugschüler (22) startete am Samstagmittag, kurz vor 12.15 Uhr vom Deltalandeplatz Schurtannen in Menzingen ZG, während er von seinem Fluglehrer beobachtet wurde. Nach kurzer Zeit in der Luft verlor er die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte dabei aus ungefähr vier Metern zu Boden, wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Am Boden versorgte ihn der Rettungsdienst Zug. Anschliessend wurde er mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. Der genaue Unfallhergang wird derzeit durch die Zuger Polizei unter der Leitung der Bundesanwaltschaft untersucht.