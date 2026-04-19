Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Flugschüler (22) stürzt in Menzingen ZG aus vier Metern ab
- Er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde ins Spital eingeliefert
- Unfall ereignete sich am Samstagmittag, Polizei ermittelt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Marian NadlerRedaktor News
Ein Flugschüler (22) startete am Samstagmittag, kurz vor 12.15 Uhr vom Deltalandeplatz Schurtannen in Menzingen ZG, während er von seinem Fluglehrer beobachtet wurde. Nach kurzer Zeit in der Luft verlor er die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte dabei aus ungefähr vier Metern zu Boden, wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.
Am Boden versorgte ihn der Rettungsdienst Zug. Anschliessend wurde er mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. Der genaue Unfallhergang wird derzeit durch die Zuger Polizei unter der Leitung der Bundesanwaltschaft untersucht.