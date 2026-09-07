Betrunkener Autofahrer (21) nimmt Taxi Vorfahrt – Crash!

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Zug den Vortritt eines Taxis missachtet und eine Kollision verursacht. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 21-Jähriger kollidierte in Zug alkoholisiert mit einem Taxi

Unfallauto drehte sich und kam 30 Meter entfernt zum Stillstand

Atemalkoholwert: 0,67 mg/l, Führerausweis entzogen, Ermittlungen laufen

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Sonntag fuhr ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der Gubelstrasse in Zug in Richtung Cham. Bei der Kreuzung Gubelstrasse/Baarerstrasse übersah er ein vortrittsberechtigtes Taxi, das in Richtung Zug unterwegs war, worauf es zur Kollision kam.

Das Auto des 21-Jährigen drehte sich durch die Kollision um die eigene Achse und kam rund 30 Meter von der Kreuzung entfernt auf dem Trottoir zum Stillstand. Alle am Unfall beteiligten Personen blieben dabei unverletzt.

Promillewert von 1,34

Eine beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,67 mg/l. Bei ihm wurden eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dokumentation und Spurensicherung wurden Spezialisten der Verkehrspolizei sowie ein Drohnenpilot der Zuger Polizei beigezogen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.