Lastwagen und Auto in Unfall auf A4 bei Cham ZG verwickelt

Am Montagabend kam es im Kanton Zug zu einem Verkehrsunfall auf der A4. Der Autobahnabschnitt ist Richtung Zürich gesperrt, der Einsatz dauert an.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein Lastwagen und ein Auto sind am Montagabend auf der A4, nahe der Verzweigung Rütihof ZG, in einen Unfall verwickelt worden. Die Zuger Polizei bestätigt auf Anfrage von Blick einen laufenden Einsatz. Ob es zu Verletzten kam, kann man bisher nicht sagen. Man will am Dienstagmorgen über das Geschehene informieren.

Bilder eines Leserreporters zeigen ein grosses Aufgebot an Rettungskräften, darunter auch ein Helikopter. Kurze Zeit nach dem Unfall lief laut Polizei die Sachaufnahme – der Autobahn-Abschnitt Richtung Zürich blieb währenddessen gesperrt. Auch kurz nach 21.30 Uhr ist die Strasse noch gesperrt. Der polizeiliche Einsatz sei soweit abgeschlossen, noch würden die Reinigungsarbeiten andauern, so die Zuger Polizei.