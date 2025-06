Gemeindeversammlung ZG Hünenberg ZG will Ansässige bei Gemeindewohnungen bevorzugen

Wer eine Wohnung der Gemeinde Hünenberg ZG mieten will, soll eine gewisse Anzahl Jahre in der Gemeinde und im Kanton gelebt haben. Die Gemeindeversammlung hat am Montagabend eine Motion der Jungen Mitte gutgeheissen.

Publiziert: vor 4 Minuten