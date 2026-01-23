Zuger Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Im Einkaufscenter Zugerland und am Bahnhof Zug treiben Betrüger ihr Unwesen. Sie erbeuten mit Geschichten, auf einer Reise ihr Geld verloren zu haben, teils vierstellige Beträge. Wie die Masche funktioniert.

Drei Fälle gemeldet, Ermittlungen laufen

Betrügerparadies Schweiz? Schon wieder gibt es eine neue Betrugsmasche und schon wieder waren die Betrüger erfolgreich. Diesmal nehmen sie junge Leute ins Visier.

Die Täter sprechen ihre Opfer dabei jeweils an stark frequentierten Orten wie beispielsweise in einem Einkaufszentrum oder an Bushaltestellen an. Mit glaubwürdig vorgetragenen, jedoch frei erfundenen Geschichten erschleichen sie sich das Vertrauen der Geschädigten und geben vor, dringend Bargeld zu benötigen. Dabei geben sie unter anderem an, auf einer Europareise ihr gesamtes Geld verloren zu haben und dringend Bargeld für die Rückreise zu benötigen, ihr Portemonnaie verloren zu haben und mittellos zu sein oder Geld für die Rückreise mit einer Fähre zu brauchen.

«In der Regel verlangen die Täter Bargeldbeträge zwischen 1000 und 2000 Franken», schreibt die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung. Zur Untermauerung ihrer Geschichte zeigen die Täter den Geschädigten auf dem Smartphone Screenshots einer angeblich bereits getätigten Rücküberweisung des Geldbetrags, teilweise in ausländischer Währung.

Wo die Betrüger ihr Unwesen treiben

In der Annahme, das Geld sei bereits überwiesen worden oder werde in Kürze gutgeschrieben, heben die Opfer das Bargeld ab und übergeben dieses dem Betrüger. Die versprochene Überweisung erfolgt jedoch nie.

In den vergangenen Tagen wurden der Zuger Polizei drei Fälle mit identischer Vorgehensweise gemeldet. Diese spielten sich im Einkaufscenter Zugerland in Steinhausen sowie rund um den Bahnhof Zug ab. Bei den Opfern handelt es sich um eine Frau (17), einen Mann (17) sowie einen Mann (23). Es handelt sich dabei um die ersten bekannten Fälle dieser Betrugsmasche im Kanton Zug. Die Täter sprachen jeweils Englisch. Die Ermittlungen sind im Gang.