Bei Forstarbeiten ist eine Arbeitsmaschine mit ausgefahrenem Kran zur Seite gekippt. Der Vorfall ereignete sich in Hünenberg im Kanton Zug.

Umgestürzter Kran beschädigte Bäume, geringe Menge Abgasreiniger trat aus

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag beim Spielplatz Burg in der Gemeinde Hünenberg. Beim Anheben eines zuvor abgesägten Baums kippte der eingesetzte Autokran zur Seite und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Der Kran war dabei auf eine Länge von rund 32 Metern ausgefahren. Personen wurden keine verletzt. Durch den umgestürzten Kran wurden mehrere umliegende Bäume beschädigt.

Aufwendige Bergung durch Spezialfirma

Zudem trat eine geringe Menge eines Abgasreinigungsmittels aus. Der genaue Hergang ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig und wurde durch eine Spezialfirma durchgeführt. Neben der Zuger Polizei standen auch die Feuerwehr Hünenberg sowie Mitarbeitende der Gemeinde, des Amts für Umwelt des Kantons Zug und der Bergungsfirma im Einsatz.