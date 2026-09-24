Trickdiebe schlagen in Cham, Steinhausen und Hünenberg zu: Seit Anfang September 2026 wurden mindestens sechs Personen ihre Halsketten gestohlen. So läuft die dreiste Masche ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trickdiebe stehlen Halsketten im Raum Ennetsee, mindestens sechs Fälle seit September

Täter täuschen Vertrauen vor, tauschen Schmuck gegen Modeschmuck aus

Polizei: Sofort 117 anrufen, verdächtige Personen melden

Marian Nadler Redaktor News

Seit Montag gingen bei der Zuger Polizei mehrere Meldungen über gestohlene Halsketten in der Region Ennetsee (Cham, Steinhausen, Hünenberg) ein. Seit Anfang September 2026 kam es im Kanton Zug zu mindestens sechs entsprechenden Meldungen.

Die Geschädigten sprechen von einem ähnlichen Vorgehensmuster der Trickdiebe. In einer Medienmitteilung wird die fiese Halsketten-Masche genau beschrieben. Die Täter sprechen die Geschädigten, welche vorwiegend im Seniorenalter sind, teilweise aus einem dunklen Auto heraus oder zu Fuss an. Den Geschädigten wird eine angebliche Goldkette um den Hals gelegt oder eine Umarmung vorgegaukelt.

Das rät die Zuger Polizei

Während dieses Vorgangs lösen die Täter die originalen Halsketten der Geschädigten und ersetzen sie durch Modeschmuck. Danach entfernen sie sich vom Tatort.

Die Zuger Polizei warnt vor Trickdieben und rät, sich nicht auf Gespräche mit unbekannten Personen einzulassen. Lass dir nicht durch fremde Personen Schmuck oder dergleichen umlegen und halte stets Distanz. Verdächtige Beobachtungen oder Diebstähle solltest du sofort unter

der Notrufnummer 117 melden.