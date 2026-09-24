Darum gehts
- Trickdiebe stehlen Halsketten im Raum Ennetsee, mindestens sechs Fälle seit September
- Täter täuschen Vertrauen vor, tauschen Schmuck gegen Modeschmuck aus
- Polizei: Sofort 117 anrufen, verdächtige Personen melden
Seit Montag gingen bei der Zuger Polizei mehrere Meldungen über gestohlene Halsketten in der Region Ennetsee (Cham, Steinhausen, Hünenberg) ein. Seit Anfang September 2026 kam es im Kanton Zug zu mindestens sechs entsprechenden Meldungen.
Die Geschädigten sprechen von einem ähnlichen Vorgehensmuster der Trickdiebe. In einer Medienmitteilung wird die fiese Halsketten-Masche genau beschrieben. Die Täter sprechen die Geschädigten, welche vorwiegend im Seniorenalter sind, teilweise aus einem dunklen Auto heraus oder zu Fuss an. Den Geschädigten wird eine angebliche Goldkette um den Hals gelegt oder eine Umarmung vorgegaukelt.
Das rät die Zuger Polizei
Während dieses Vorgangs lösen die Täter die originalen Halsketten der Geschädigten und ersetzen sie durch Modeschmuck. Danach entfernen sie sich vom Tatort.
Die Zuger Polizei warnt vor Trickdieben und rät, sich nicht auf Gespräche mit unbekannten Personen einzulassen. Lass dir nicht durch fremde Personen Schmuck oder dergleichen umlegen und halte stets Distanz. Verdächtige Beobachtungen oder Diebstähle solltest du sofort unter
der Notrufnummer 117 melden.