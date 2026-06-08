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Crash in Oberwil bei Zug
Gleitschirmpilot (29) kracht aus zehn Metern auf Wiese

Beim Landeanflug ist ein Gleitschirmpilot in Oberwil aus mehreren Metern abgestürzt. Der 29-Jährige musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.
Publiziert: 15:08 Uhr
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Aktualisiert: 15:11 Uhr
Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Oberwil.
Foto: Google Maps

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gleitschirmpilot (29) stürzt Sonntag in Oberwil bei Zug ab
  • Pilot fällt aus 5-10 Metern Höhe auf Wiese
  • Ins Spital überführt: Erhebliche Verletzungen trotz schneller Rettung
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Janine EnderliRedaktorin News

Am Sonntagnachmittag erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass in Oberwil bei Zug ein Gleitschirmpilot abgestürzt sei.

Der 29-Jährige verletzte sich dabei erheblich und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital überführt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der Gleitschirmpilot beim Landeanflug aus einer Höhe zwischen fünf und zehn Metern auf eine Wiese gestürzt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

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