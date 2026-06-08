Beim Landeanflug ist ein Gleitschirmpilot in Oberwil aus mehreren Metern abgestürzt. Der 29-Jährige musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gleitschirmpilot (29) stürzt Sonntag in Oberwil bei Zug ab

Pilot fällt aus 5-10 Metern Höhe auf Wiese

Ins Spital überführt: Erhebliche Verletzungen trotz schneller Rettung

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntagnachmittag erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass in Oberwil bei Zug ein Gleitschirmpilot abgestürzt sei.

Der 29-Jährige verletzte sich dabei erheblich und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital überführt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der Gleitschirmpilot beim Landeanflug aus einer Höhe zwischen fünf und zehn Metern auf eine Wiese gestürzt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.