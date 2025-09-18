SHL Medical AG gewinnt Zuger Innovationspreis 2025

Das Zuger Unternehmen wird für die Entwicklung eines Autoinjektors ausgezeichnet, der Therapien für Patientinnen und Patienten erleichtert. Mit dem Projekt hat die Firma acht neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Mitte) überreichte am Donnerstag den Innovationspreis an die Gewinnerfirma. Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Autoinjektor Elexy erlaube es Patientinnen und Patienten, Medikamente «einfach» und «zuverlässig» selbst anzuwenden, hiess es in der Mitteilung des Kantons Zug. Zudem verkürze das System die Markteinführungszeit neuer Therapien, von Autoimmunerkrankungen bis hin zu neuartigen Behandlungsansätzen.

Die Jury hob hervor, dass der Autoinjektor als einziges Gerät sowohl vorgefüllte Spritzen als auch Kartuschen aufnehmen könne. Damit seien Injektionen in verschiedenen Volumina und Viskositäten möglich.

Mit der Entwicklung von Elexy hat SHL Medical AG acht neue Stellen im Kanton Zug geschaffen. Solche Innovationen trügen wesentlich zur «Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts bei», wird die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Mitte) in der Mitteilung zitiert.

Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert.