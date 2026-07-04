Bei einer Kollision zwischen einem Töff und einem Lieferwagen ist ein 48-jähriger Mann am Samstagmittag auf der A4 bei Risch-Rotkreuz lebensbedrohlich verletzt worden. Eine weitere Person wurde erheblich verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A4 kurz nach der Ausfahrt Rotkreuz ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Lieferwagenlenkerin war auf der A4 in Fahrtrichtung Zug/Zürich unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen stark abbremste, heisst es in einer Medienmitteilung der Zuger Polizei. Der nachfolgende 48-jährige Töfflenker prallte daraufhin in das Heck des Lieferwagens.

Durch die Kollision stürzten der Töfflenker und seine Mitfahrerin zu Boden. Der Töfflenker erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein ausserkantonales Spital geflogen. Seine 46-jährige Mitfahrerin zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital überführt. Die Lenkerin des Lieferwagens blieb unverletzt.

Autobahn A4 zeitweise gesperrt

Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Während der Patientenversorgung, der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die Autobahn A4 im Unfallbereich vorübergehend gesperrt werden. Die Zuger Polizei richtete eine Umleitung ein. Der Unfall führte dennoch zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz standen Mitarbeitende der Rettungsdienste Schwyz und Zug sowie der Alpine Air Ambulance. Ebenfalls vor Ort war ein privates Abschleppunternehmen. Zudem standen mehrere Einsatzkräfte der Zuger Polizei im Einsatz.