Mann stürzt in Güllengrube und stirbt – 4 Personen verletzt

Am Donnerstag ist es auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Walchwil ZG zu einem verheerenden Arbeitsunfall gekommen. Dabei kam eine Person ums Leben. Vier weitere Personen wurden erheblich verletzt.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Tödlicher Arbeitsunfall in Walchwil im Kanton Zug. Auf einem Landwirtschaftsbetrieb ist ein Mann in eine Güllengrube gestürzt und verstorben. Das schreibt der Kanton Zug in einer Mitteilung. Vier weitere Personen wurden beim Rettungsversuch durch Gase erheblich verletzt. Sie mussten in Spitäler eingeliefert werden.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf einem Landwirtschaftsbetrieb beim Hinterberg in Walchwil. Der 69-jährige Mann führte Arbeiten an der Güllengrube aus. Aus bislang noch unbekannten Gründen stürzte er dabei in die Grube.

Vier Männer verletzt

Zwei Männer im Alter von 24 und 53 Jahren eilten dem Mann zur Hilfe. Dabei atmeten sie Gase ein und erlitten dadurch erhebliche Verletzungen. Zwei weitere Männer im Alter von 21 und 37 Jahren, die ebenfalls helfen wollten, wurden ebenfalls erheblich verletzt.

Drei der vier Verletzten wurden nach der medizinischen Erstversorgung mit je einem Rettungshelikopter der Rega in verschiedene Spitäler geflogen. Eine weitere Person wurde durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.

Mann verstarb an Unfallstelle

Der tödlich verunglückte 69-Jährige wurde durch mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr Walchwil geborgen. Sie wurden von Angehörigen der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) unterstützt. Der Mann verstarb trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Versorgung noch auf der Unfallstelle. Die genaue Unfallursuche ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Im Einsatz standen rund 50 Angehörige der Feuerwehr Walchwil sowie der FFZ, Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, der Rettungsdienst Zug mit einem Rettungswagen, dem Notarzt sowie einem Einsatzleiter, drei Rettungshelikopter der Rega, Mitarbeitende der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) und mehrere Einsatzkräfte der Zuger Polizei.

Für die Betreuung der Personen am Unfallort wurde das Care-Team des Kantons Zug aufgeboten.