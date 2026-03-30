Heftige Kollision nach Überholmanöver in Zug

Im Kanton Zug ist es am Wochenende zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei einer Kollision wurden vier Personen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Heftige Kollision bei Menzingen ZG! Bei einem Überholmanöver ist es auf der Kantonsstrasse zwischen der Verzweigung Nidfuren und der Lorzentobelbrücke am vergangenen Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie aus einer Mitteilung der Zuger Polizei hervorgeht.

Den Angaben zufolge wollte ein 32-jähriger Autofahrer ein vorausfahrendes Fahrzeug in Fahrtrichtung Tal überholen. Beim Überholversuch kollidierten beide Fahrzeuge seitlich miteinander. Anschliessend prallten beide Fahrzeuge auf der rechten Strassenseite in eine Stützmauer. Ein Fahrzeug wurde wiederum über die Fahrbahn geschleudert und krachte auch auf der linken Strassenseite in die Leitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei dem Unfall wurden gemäss Zuger Polizei vier Personen verletzt. Es handelt sich dabei um den 32-jährigen Fahrer des überholenden Fahrzeugs und um den 22-jährigen Fahrer des überholten Fahrzeugs und seine beiden Mitfahrer im Alter 20 und 23 Jahren.

Alle vier Personen wurden nach der medizinischen Erstversorgung in Spitäler eingeliefert.

Polizei sucht bestimmten Autofahrer

Der Streckenabschnitt war während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der medizinischen Erstversorgung der Unfallbeteiligten durch den Rettungsdienst gesperrt. Die Feuerwehren Baar und Menzingen richteten eine Umleitung ein.

Gemäss Polizei machten die am Unfall beteiligten Personen widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang. Daher sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei unter 041 595 41 41 zu melden. Die Polizei sucht insbesondere den Fahrer eines Fahrzeugs, der zum Zeitpunkt des Überholmanövers in entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein soll.