DE
FR
Abonnieren

Zeitraffervideo zeigt
Hier wird das Flugzeug aus dem Vierwaldstättersee geborgen

Das versunkene Flugzeug, das Ende Juli im Vierwaldstättersee notwassern musste, konnte geborgen werden.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Teilen
Kommentieren
Unfälle in der Fliegerei
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen