DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zentralschweiz
Flugzeug wird aus dem Vierwaldstättersee geborgen
Zeitraffervideo zeigt
Hier wird das Flugzeug aus dem Vierwaldstättersee geborgen
Das versunkene Flugzeug, das Ende Juli im Vierwaldstättersee notwassern musste, konnte geborgen werden.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Unfälle in der Fliegerei
0:25
Zwei Menschen sterben
Kleinflugzeug stürzt in Italien mitten auf Autobahn
0:49
Taifun «Podul» mit 191 km/h
Boeing prallt mit dem Flügel auf die Landebahn
1:10
Vögel zwingen ihn zum Manöver
Kampfjet braust über Köpfe von Strandbesucher in Spanien
1:11
Crash mit drei Rehen
Boeing rammt Wild auf Landebahn in Alaska
1:38
Absturz inPhiladelphia
Augenzeugen-Video von Flugzeugcrash und Szenen danach
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen