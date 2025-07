Heckflügel durchtrennt Flugzeuge kollidieren auf der Startbahn in Hanoi

Brenzlige Szene am Flughafen Noi Bai in Hanoi, Vietman. Zwei Flugzeuge kollidieren auf der Startbahn. Die Aktion hat Konsequenzen, die rund 380 Passagiere müssen am Boden bleiben. Und alle vier Piloten werden bis auf Weiteres suspendiert.

Publiziert: vor 48 Minuten