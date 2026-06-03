Nach einem nächtlichen Felssturz war die Axenstrasse zwischen Flüelen UR und Sisikon UR seit 3.30 Uhr gesperrt. Gesteinsmassen blockierten die wichtige A4-Verbindung. Kurz vor 8 Uhr ist sie wieder befahrbar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Felssturz auf der Axenstrasse bei Flüelen UR, Alarm um 3.30 Uhr

A4-Teilstück bis Sisikon UR komplett gesperrt

Betroffene Strecke bereits von Sonntag auf Montag wegen Murgang gesperrt



Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Auf der Axenstrasse zwischen Flüelen UR und Sisikon UR ist es in der Nacht zu einem Fels- und Bergsturz gekommen. Dabei haben sich Gesteins- und Erdmaterial aus dem steilen Hang gelöst und sind auf beziehungsweise in die Nähe der Strasse gelangt. Alertswiss verschickte um 3.30 Uhr einen entsprechenden Alarm.

In der Folge musste der betroffene Abschnitt aus Sicherheitsgründen vollständig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr entlang dieser wichtigen A4-Verbindung am Urnersee.

Am Morgen wieder offen

Verkehrsteilnehmende wurden angehalten, das Gebiet grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren. Am Morgen kam dann die Entwarnung: Die Strasse ist wieder offen und befahrbar.

Schon von Sonntag bis Montag war die Axenstrasse wegen eines Murgangs vorübergehend gesperrt.