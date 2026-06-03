Nach einem nächtlichen Felssturz ist die Axenstrasse zwischen Flüelen UR und Sisikon UR seit 3.30 Uhr gesperrt. Gesteinsmassen blockieren die wichtige A4-Verbindung, Verkehrsteilnehmende sollen das Gebiet weiträumig umfahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Felssturz auf der Axenstrasse bei Flüelen UR, Alarm um 3.30 Uhr

A4-Teilstück bis Sisikon UR komplett gesperrt

Betroffene Strecke bereits von Sonntag auf Montag wegen Murgang gesperrt



Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Auf der Axenstrasse zwischen Flüelen UR und Sisikon UR ist es in der Nacht zu einem Fels- und Bergsturz gekommen. Dabei haben sich Gesteins- und Erdmaterial aus dem steilen Hang gelöst und sind auf bzw. in die Nähe der Strasse gelangt. Alertswiss verschickte um 3.30 Uhr einen entsprechenden Alarm.

In der Folge musste der betroffene Abschnitt aus Sicherheitsgründen vollständig gesperrt werden. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr entlang dieser wichtigen A4-Verbindung am Urnersee.

Gebiet grossräumig umfahren

Verkehrsteilnehmende werden angehalten, das Gebiet grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren und die offiziellen Verkehrsmeldungen laufend zu beachten. Der betroffene Bereich darf zudem nicht betreten werden.

Wie lange die Einschränkungen dauern, ist noch nicht bekannt. Schon von Sonntag bis Montag war die Axenstrasse wegen eines Murgangs vorübergehend gesperrt.