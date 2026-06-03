Darum gehts
- Felssturz auf der Axenstrasse bei Flüelen UR, Alarm um 3.30 Uhr
- A4-Teilstück bis Sisikon UR komplett gesperrt
- Betroffene Strecke bereits von Sonntag auf Montag wegen Murgang gesperrt
Auf der Axenstrasse zwischen Flüelen UR und Sisikon UR ist es in der Nacht zu einem Fels- und Bergsturz gekommen. Dabei haben sich Gesteins- und Erdmaterial aus dem steilen Hang gelöst und sind auf bzw. in die Nähe der Strasse gelangt. Alertswiss verschickte um 3.30 Uhr einen entsprechenden Alarm.
In der Folge musste der betroffene Abschnitt aus Sicherheitsgründen vollständig gesperrt werden. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr entlang dieser wichtigen A4-Verbindung am Urnersee.
Gebiet grossräumig umfahren
Verkehrsteilnehmende werden angehalten, das Gebiet grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren und die offiziellen Verkehrsmeldungen laufend zu beachten. Der betroffene Bereich darf zudem nicht betreten werden.
Wie lange die Einschränkungen dauern, ist noch nicht bekannt. Schon von Sonntag bis Montag war die Axenstrasse wegen eines Murgangs vorübergehend gesperrt.