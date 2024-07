Unfall im Leggisteintunnel Töff-Fahrer kollidieren miteinander – beide landen im Spital

Am Freitag kommt es auf der Sustenpassstrasse zu einem heftigen Unfall. Zwei Töff-Fahrer werden so schwer verletzt, dass sie ins Spital gebracht werden müssen. Zudem entstand hoher Sachschaden an ihren fahrbaren Untersätzen.