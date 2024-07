In Altdorf UR sorgte eine Stellenausschreibung für Aufsehen: Für nur 15 Minuten pro Woche wurde eine Assistenz gesucht, um ein Kindergartenkind zum Mittagstisch zu begleiten. Trotz Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung hielt die Gemeinde an ihrem Angebot fest.

Kinderbetreuung in Altdorf UR

1/4 Für die Begleitung eines einzigen Kindes einmal pro Woche wollte die Schule Altdorf UR jemanden einstellen. (Symbolbild)

Teilzeitarbeit ist in vielen Branchen beliebt, aber extrem kleine Pensen sind oft problematisch. Die Schule Altdorf UR hat eine solche ungewöhnliche Stelle ausgeschrieben: eine Assistenz Wegbegleitung für 15 Minuten pro Woche, jeweils Montag von 11.40 bis 11.55 Uhr.

Laut der «Luzerner Zeitung» entspricht dies einem Pensum von nur 0,6 Prozent in einer 42-Stunden-Woche. Die Begleitung ist für ein Kind vorgesehen, das vom Kindergarten Trögli zur Stiftung Papilio zum Mittagstisch gebracht werden soll.

Gesamtschulleiter Andi Meyer, der in der Ausschreibung als Kontaktperson genannt wird, erklärt gegenüber dem Blatt: «Das Kind besucht den Teilzeitkindergarten und soll jeweils am Montagmittag das schulergänzende Angebot des betreuten Mittagstischs in Anspruch nehmen können. Da es sich um einen Wechsel innerhalb der Schule handelt, müssen wir für den Transport des Kindes sorgen.» Da keine interne Lösung gefunden wurde, musste die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden.

So konnte die Stelle letztlich besetzt werden

Früher bot die Stiftung Papilio den Transport zum Mittagstisch an, oft mit Zivildienstleistenden und Sammelvelos. Seit dem Schuljahr 23/24 ist die Gemeinde dafür verantwortlich.

Die Schule Altdorf arbeitet an einem Konzept für die schulergänzende Betreuung. Laut dem Schulleiter hat sich auf das Stelleninserat niemand gemeldet, aber eine Lösung wurde letztlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda gefunden.

