Zwei vermisste Berggänger tot geborgen

Im Gebiet Sustenhorn bei Göschenen wurden zwei vermisste Berggänger tot aufgefunden. Es ist unklar, was genau passiert ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Berggänger am Sustenhorn vermisst, leblose Körper am Ostgrat gefunden

Bergung wegen Nebel und Dunkelheit erst am 12. August möglich

Rettungseinsatz mit Rega, Alpine Rettung und Kantonspolizei Uri durchgeführt

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstag, 11. August, um 19 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Uri eine Meldung ein, wonach in der Gemeinde Göschenen im Gebiet Sustenhorn zwei Berggänger vermisst werden. Die ausgerückten Rettungskräfte leiteten umgehend eine umfangreiche Suchaktion ein, wobei anlässlich eines Suchflugs im Bereich des Sustenhorn-Ostgrats zwei leblose Personen gesichtet werden konnten.

Aufgrund der vorherrschenden nebligen Wetterverhältnisse sowie der einsetzenden Dunkelheit konnte die Bergung erst am Mittwoch, 12. August, frühmorgens durchgeführt werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Kantonspolizei Uri unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri erfolgen.

Im Einsatz standen die Rega, das Care Team Uri, die Alpine Rettung Schweiz, ein privates Bestattungsunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri sowie die Kantonspolizei Uri.