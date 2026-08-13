Zwei vermisste Berggänger tot geborgen

Darum gehts
- Zwei Berggänger am Sustenhorn vermisst, leblose Körper am Ostgrat gefunden
- Bergung wegen Nebel und Dunkelheit erst am 12. August möglich
- Rettungseinsatz mit Rega, Alpine Rettung und Kantonspolizei Uri durchgeführt
Am Dienstag, 11. August, um 19 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Uri eine Meldung ein, wonach in der Gemeinde Göschenen im Gebiet Sustenhorn zwei Berggänger vermisst werden. Die ausgerückten Rettungskräfte leiteten umgehend eine umfangreiche Suchaktion ein, wobei anlässlich eines Suchflugs im Bereich des Sustenhorn-Ostgrats zwei leblose Personen gesichtet werden konnten.
Aufgrund der vorherrschenden nebligen Wetterverhältnisse sowie der einsetzenden Dunkelheit konnte die Bergung erst am Mittwoch, 12. August, frühmorgens durchgeführt werden.
Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Kantonspolizei Uri unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri erfolgen.
Im Einsatz standen die Rega, das Care Team Uri, die Alpine Rettung Schweiz, ein privates Bestattungsunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri sowie die Kantonspolizei Uri.