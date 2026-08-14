Schwerer Unfall vor dem Seelisbergtunnel: Ein Auto kollidierte in der Nacht auf Freitag mit der Tunnel-Infrastruktur und fing Feuer. Der Lenker verstarb, es entstand massiver Sachschaden. Es gab acht Verletzte bei einem Folgeunfall. Der Tunnel bleibt gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autounfall im Seelisbergtunnel: Lenker stirbt, Tunnel gesperrt

Fahrzeug fing Feuer nach Kollision mit Tunnel-Infrastruktur

Stau: Wartezeiten bis 45 Minuten, A13 als Alternative empfohlen

Mattia Jutzeler Redaktor News

In der Nacht auf Freitag um etwa 3 Uhr fuhr eine Person mit einem Personenwagen mit Urner Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Unmittelbar vor der Einfahrt in den Seelisbergtunnel geriet das Fahrzeug aus derzeit unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der Infrastruktur des Tunnelsüdportals. Anschliessend geriet das Fahrzeug in einen Technikraum, wo es Feuer fing und in Vollbrand geriet, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri.

Der Lenker verstarb noch auf der Unfallstelle. Seine Identität konnte bisher noch nicht geklärt werden. Der Tunnel bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Beim Unfall wurde die Betriebs- und Sicherheitsinfrastruktur des Seelisbergtunnels erheblich beschädigt. Die Abklärungen zur Beurteilung des Schadensausmasses sowie zur Dauer der Sperrung sind im Gang. Auch der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wegen der Sperrung war in der Region am Freitagmorgen mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten von etwa einer Dreiviertelstunde zu rechnen. Am Mittag haben sich die Verkehrsbehinderungen sogar noch verschlimmert. Zwischen Amsteg UR und Altdorf UR muss beispielsweise mit einem Zeitverlust von mehr als zwei Stunden gerechnet werden.

Stau sorgte für weiteren Unfall mit acht Verletzten

Der Stau sorgte bereits für einen weiteren Unfall. Ein Fahrzeuglenker bemerkte den Stillstand des Verkehrs zu spät und krachte in ein anderes Auto. Dabei verletzten sich sechs Personen leicht und zwei erheblich. Sie wurden durch die Rega ins Spital geflogen.

Für viele Kantone, etwa Zürich und Luzern, sind gerade die letzten Tage der Sommerferien, dementsprechend werden viele Menschen am Freitag auf der Heimreise sein. Der Touring Club Schweiz TCS empfiehlt Reisenden aus dem Raum Zürich und Basel sowie dem Tessin, via der A13 San Bernardino zu reisen.