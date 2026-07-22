Feueralarm im Urnerland: In einer Schreinerei in Spiringen wütet seit Mittwochmorgen ein Grossbrand. Polizei und Feuerwehr evakuieren Anwohner.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schreinerei in Spiringen brennt seit Mittwochmorgen, Gebäude in Vollbrand

Mehrere Personen evakuiert, Bevölkerung soll Fenster schliessen und Gebiet meiden

Strasse zum Klausenpass gesperrt, Auswirkungen auf Verkehr und Sicherheit

Johannes Hillig Redaktor News

Grosseinsatz im Urner Schächental: In Spiringen ist am Mittwochmorgen in einer Schreinerei ein Feuer ausgebrochen. Gemäss Polizei steht das Gebäude in Vollbrand. Das berichtet «Watson».

Die Einsatzkräfte mussten bereits mehrere Personen evakuieren, wie die Kantonspolizei Uri auf Anfrage von Blick mitteilt. Informationen über Verletzte gibt es bislang nicht. Der Brand wurde um 6.30 Uhr gemeldet. Die Löscharbeiten sind im vollen Gange.

Das Feuer sorgt für dichten Rauch und einen beissenden Gestank. Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen und das Gebiet zu meiden. Wegen des Brands ist aktuell auch die Strasse zum Klausenpass gesperrt.