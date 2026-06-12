Ein Auto mit ausländischen Kontrollschildern geriet in der Nacht auf Freitag auf der Axenstrasse bei Sisikon UR in Brand. Eine Person starb noch am Unfallort. Die Strasse blieb vier Stunden gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall auf Axenstrasse in Sisikon: Fahrzeug brennt aus, Fahrer tot

Identität des Verstorbenen und Sachschaden noch unbekannt

Axenstrasse vier Stunden gesperrt, Ermittlungen laufen

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Freitag fuhr eine bisher unbekannte Person mit einem Personenwagen mit ausländischen Kontrollschildern auf der Axenstrasse in Sisikon UR in Richtung Flüelen UR. Nach der Buggitalgalerie, im Bereich Rüteli, überquerte das Fahrzeug beide Fahrbahnen und kollidierte auf der linken Seite mit den dortigen Baustelleneinrichtungen.

Das fing in der Folge Feuer und brannte komplett aus. Eine Person, die sich im Fahrzeug befand, verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Identität der verstorbenen Person sowie die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Axenstrasse gesperrt

Während der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Axenstrasse in beiden Fahrtrichtungen während rund viereinhalb Stunden gesperrt werden. Eine Verkehrsumleitung wurde in beide Richtungen eingerichtet.

Die Kantonspolizei Uri hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der weiteren Umstände aufgenommen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Altdorf, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, das Amt für Umwelt, ein regionales Bestattungsunternehmen, ein regionales Abschleppunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri sowie die Kantonspolizeien Schwyz und Uri.