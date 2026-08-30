Zwei schwere Verkehrsunfälle auf Urner Passstrassen

Zwei schwere Verkehrsunfälle auf den Gotthard- und Furkapassstrassen fordern ein Todesopfer und einen lebensgefährlich Verletzten. Polizei und Rettungskräfte waren im Dauereinsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei schwere Unfälle auf Gotthard- und Furkapassstrasse mit lebensbedrohlichen Folgen

Ein Rennradfahrer und ein Motorradfahrer kollidierten jeweils schwer, einer starb

Gotthardpasstrasse für eine Stunde, Furkapassstrasse länger gesperrt

Kurz vor Mittag war am Samstag ein 56-jähriger Rennradlenker auf der Gotthardpassstrasse vom Gotthard-Pass herkommend in Richtung Hospental unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Lenker eines Sportwagens mit Zuger Kontrollschildern in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung Gotthardpass. Kurz nach dem Gotthardmätteli überholte der Autolenker in einer Linkskurve zunächst mehrere Fahrzeuge.

Als er im Bereich einer nachfolgenden Rechtskurve im Begriff war, sein Fahrzeug wieder auf seine eigene Fahrspur zu lenken, kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit dem ihm auf der Gegenspur entgegenkommenden Zweiradfahrer. Dabei stürzte der Rennradlenker schwer und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten andere Verkehrsteilnehmer Erste Hilfe. Der Verletzte wurde anschliessend mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Aufgrund des Unfallereignisses musste die Gotthardpassstrasse zunächst in beide Richtungen für rund eine Stunde komplett, anschliessend noch für längere Zeit teilweise gesperrt werden. Die Abklärungen zum Unfallhergang werden von der Kantonspolizei Uri unter Leitung der Staatsanwaltschaft Uri vorgenommen. Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri.

Mann stirbt in Realp

Gegen 16:20 Uhr fuhr ein 52-jähriger Lenker eines Motorrads mit Nidwaldner Kontrollschildern auf der Furkastrasse vom Furkapass herkommend in Richtung Realp. Im Bereich «Vor der Rufi» verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Dabei kollidierte er mit mindestens einem seitlichen Strassenbegrenzungspfosten und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Verkehrsteilnehmer Erste Hilfe.

Anschliessend wurde der Verletzte durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überführt, wo er noch am selben Abend verstarb. Aufgrund des Unfallereignisses musste die Furkapassstrasse in beide Richtungen für längere Zeit gesperrt werden.

Die Abklärungen zum Unfallhergang werden von der Kantonspolizei Uri unter Leitung der Staatsanwaltschaft Uri vorgenommen Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, ein lokales Abschlep-punternehmen sowie die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri.