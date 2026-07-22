Autofahrer (39) baut im Kanton Schwyz zwei Unfälle

Ein 39-Jähriger kollidierte am Dienstag in Küssnacht und Merlischachen mit zwei Fahrzeugen und fuhr einfach weiter. Die Polizei nahm ihn im Dorf fest. Er wurde auf Drogen und Alkohol geprüft. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 21. Juli 2026 verursachte ein Autofahrer zwei Kollisionen bei Merlischachen

Der 39-Jährige verlor Führerschein, Polizei sucht geschädigten Lenker mit schwarzem Auto

Hinweise zur Streifkollision an Kantonspolizei Schwyz unter 041 819 29 29

Am frühen Dienstagabend wurde der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Schwyz kurz vor 18:00 Uhr gemeldet, dass ein Personenwagen mit unsicherer Fahrweise von Küssnacht SZ auf der Luzernerstrasse in Richtung Merlischachen SZ unterwegs ist. Bereits in Küssnacht kollidierte das Fahrzeug mit einer Tunnelwand und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Kurz vor der Dorfeinfahrt Merlischachen kam es zu einer weiteren Streifkollision mit einem entgegenkommenden, unbekannten Personenwagen.

Im Dorf Merlischachen konnte der Unfallverursacher schliesslich angehalten werden. Beim 39-Jährigen wurden eine Blut- und eine Urinprobe angeordnet und sein Führerschein wurde zuhanden des Verkehrsamts abgenommen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten müssen.

Zur Klärung des vollständigen Sachverhalts sucht die Kantonspolizei den Lenker des erwähnten, entgegenkommenden Fahrzeuges. Dabei handelt es sich mutmasslich um einen schwarzen Personenwagen. Dieser dürfte durch die Streifkollision auf der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Er sowie weitere Personen, welche die Streifkollision beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz telefonisch unter 041 819 29 29 zu melden.