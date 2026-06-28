Ein 35-Jähriger verursachte am Sonntagmorgen in Einsiedeln SZ eine Selbstkollision und flüchtete vor der Polizei. Nach einer Verfolgungsjagd Richtung Alpthal wurde er gestoppt und angezeigt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am frühen Sonntagmorgen wurde durch eine Patrouille der Kantonspolizei Schwyz beobachtet, wie ein Personenwagen auf Zürichstrasse in Einsiedeln eine Selbstkollision verursachte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an einer Hausfassade zu kümmern, setzte der Fahrzeuglenker seine Fahrt fort.

Die Polizeipatrouille nahm daraufhin die Verfolgung auf und beabsichtigte, das Fahrzeug anzuhalten.

Der Lenker missachtete jedoch sämtliche Haltezeichen der Polizei, beschleunigte sein Fahrzeug stark und entzog sich der Kontrolle durch Flucht in Richtung Alpthal.

Flucht endet auf Kiesweg

Während der Nachfahrt wurden durch die folgenden Polizeipatrouillen weitere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz beobachtet.

Die Flucht endete schliesslich auf dem Haggenegweg in Alpthal, wo das Fahrzeug auf einem Kiesweg nicht mehr weiterfahren konnte. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten daraufhin durch die gefolgten Polizisten aus dem Fahrzeug geführt und kontrolliert werden.

Billett weg!

Der 35-jährige Fahrzeuglenker wird wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zudem wurde ihm der Führerausweis an Ort und Stelle abgenommen.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den festgestellten Verkehrsdelikten werden von der Kantonspolizei Schwyz im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz getätigt.