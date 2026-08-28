Am Freitagmorgen kam es auf der Gersauerstrasse in Brunnen zu einer Kollision zwischen einem Fussgänger und einem Auto. Der 88-jährige Passant wurde dabei erheblich verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Gersau SZ in Richtung Brunnen SZ. Bei der Verzweigung Gersauerstrasse/Luzernerstrasse erfasste er um zirka 07.30 Uhr auf einem Fussgängerstreifen einen 88-jährigen Rentner. Dieser wurde bei der Kollision erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog die Rega den Mann mit einem Helikopter in ein ausserkantonales Spital.

Für die medizinische Betreuung des Verletzten und die Tatbestandsaufnahme blieb die Gersauerstrasse bei der Unfallstelle während vier Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Schwyz hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.