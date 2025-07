Unfall in Rothenthurm SZ Zwei Motorradfahrer bei Frontalkollision erheblich verletzt

Am Samstagnachmittag kam es in Rothenthurm auf der Hauptstrasse H8 zu einer Frontalkollision zwischen zwei Motorrädern. Dabei wurden beide Motorradfahrer erheblich verletzt und in Spitalpflege gebracht.

Publiziert: vor 15 Minuten | Aktualisiert: vor 14 Minuten