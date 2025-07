Einsatz an steilem Felshang im Kanton Schwyz

Ein Kletterer musste am Freitag mit einer am Fels gerettet werden. Die Rega flog ihn mit einer Winde aus. Foto: Keystone

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Freitagmittag musste die Rega zu einem Einsatz im Mythengebiet ausrücken. Ein Kletterer erlitt am Adlerspitzli eine allergische Reaktion, nachdem eine Wespe ihn gestochen hatte, wie der «Bote» berichtet. «Uns wurde gemeldet, der Mann habe nach einem Wespenstich eine heftige allergische Reaktion», sagte ein Rega-Sprecher der Zeitung.

Der Mann wurde demnach mit einer Winde ausgeflogen, da eine medizinische Erstversorgung am steilen Felshang nur schwer zu leisten gewesen wäre. Er wurde in ernstem Zustand in ausserkantonale Spitalpflege geflogen.

Der Kletterer war mit einer Begleiterin am Berg unterwegs, die ebenfalls mit einer Winde ausgeflogen wurde.