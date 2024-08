In Tirol kam es zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Eine deutsche Wanderin (66) erlitt nach 15 Wespenstichen einen lebensbedrohlichen allergischen Schock.

Rettungseinsatz in Tirol

Nach 15 Wespenstichen musste eine Wanderin in Tirol aufgrund eines allergischen Schocks gerettet werden.

Eine Frau ist beim Wandern in Tirol im Westen Österreichs von Wespen attackiert worden und hat einen allergischen Schock erlitten. Die Allergikerin befand sich in einem bedrohlichen Zustand.

«Die Situation war aus meiner Sicht sehr ernst. Sie war sehr beeinträchtigt», berichtete Florian Stock von der Bergrettung Mayrhofen der Nachrichtenagentur DPA am Sonntag. Die 66-jährige Deutsche hatte am Vortag bei einer Wanderung in Mayrhofen im Zillertal eine Rast eingelegt. Plötzlich wurde sie 10- bis 15-mal von Wespen gestochen, wie die österreichische Polizei berichtete.

Ihr Ehemann setzte einen Notruf ab. Die Frau konnte sich noch einen Notfall-Pen für Allergiker verabreichen, doch sie brauchte dennoch notfallmedizinische Hilfe. Bergretter waren rasch vor Ort und transportierten die Frau zu einem Helikopter. Sie wurde in ein Spital geflogen und dort stationär aufgenommen.